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Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в оборонной промышленности
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Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в оборонной промышленности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
АНКАРА, 30 мар — РИА Новости. Пятая сессия турецко-американского торгового диалога по оборонной промышленности прошла в пятницу в Анкаре, говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
"В первом заседании, организованном представителями МИД Турции и Госдепартамента США, приняли участие представители генштаба ВС Турции, Минобороны, Минэкономики страны, а также представители Госдепартамента, Минобороны и Минторга США. Несколько компаний оборонпрома США и Турции приняли участие во второй половине дня во втором заседании", — говорится в документе.
Отмечается, что участники сессии «подтвердили приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонпрома на благо каждой страны, а также обсудили текущие события в турецко-американской оборонной промышленности, возможности сотрудничества между двумя странами и потенциальные совместные мероприятия».
В минувший вторник глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр заявил, что конгресс США может запретить поставку в Турцию истребителей F-35 в качестве ответной меры на закупку страной российских С-400. По его словам, Турция готова рассмотреть предложение США о поставке ЗРК Patriot, которое предполагалось обсудить на турецко-американской сессии по оборонной промышленности.
До этого сообщалось, что группа американских сенаторов-демократов обратилась в госдепартамент США с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение С-400. Однако, как заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли, проблем с закупкой С-400 нет, она не окажет влияния на закупку F-35.
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