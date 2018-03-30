Анкара и Вашингтон обсудили сотрудничество в оборонной промышленности

Минобороны, "В первом заседании, организованном представителями МИД Турции и Госдепартамента США , приняли участие представители генштаба ВС Турции Минэкономики страны, а также представители Госдепартамента, Минобороны и Минторга США . Несколько компаний оборонпрома США и Турции приняли участие во второй половине дня во втором заседании", — говорится в документе.

Отмечается, что участники сессии «подтвердили приверженность Турции и США решению общих задач в области безопасности и торговли продукцией оборонпрома на благо каждой страны, а также обсудили текущие события в турецко-американской оборонной промышленности, возможности сотрудничества между двумя странами и потенциальные совместные мероприятия».

В минувший вторник глава комиссии турецкого парламента по международным делам Волкан Бозкыр заявил, что конгресс США может запретить поставку в Турцию истребителей F-35 в качестве ответной меры на закупку страной российских С-400. По его словам, Турция готова рассмотреть предложение США о поставке ЗРК Patriot, которое предполагалось обсудить на турецко-американской сессии по оборонной промышленности.