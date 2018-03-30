«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе

Договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи вступили в силу в Донбассе в 00.01 мск в пятницу.

Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и «пасхальному перемирию», которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины , передает РИА «Новости»

В четверг «Нормандская четверка» приветствовала соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта.

Последнее, так называемое весеннее, перемирие в Донбассе было объявлено 5 марта, однако оно неоднократно нарушалось. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года.