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«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе
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«Пасхальное» перемирие вступило в силу в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Договоренности о прекращении огня в преддверии Пасхи вступили в силу в Донбассе в 00.01 мск в пятницу.
Стороны вновь заявили о твердой приверженности полному выполнению минских соглашений и «пасхальному перемирию», которое было достигнуто контактной группой по урегулированию конфликта на востоке Украины, передает РИА «Новости».
В четверг «Нормандская четверка» приветствовала соглашение о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как это было согласовано в рамках трехсторонней контактной группы 23 марта.
Последнее, так называемое весеннее, перемирие в Донбассе было объявлено 5 марта, однако оно неоднократно нарушалось. Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали более 10 тыс. нарушений режима прекращения огня у линии соприкосновения в Донбассе с начала года.
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