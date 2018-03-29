В МИД России назвали попытки США загнать Пакистан в угол контрпродуктивными

"Мы считаем, что попытки изолировать, запугать, загнать в угол Пакистан контрпродуктивны, не только для американо-пакистанских отношений, но и для афганского урегулирования. Потому что у Пакистана очень много рычагов и ресурсов, которые могут быть задействованы, и он может разрушить любой хрупкий мир в Афганистане, если его к этому принудят", — заявил Кабулов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».