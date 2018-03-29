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В МИД России назвали попытки США загнать Пакистан в угол контрпродуктивными
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В МИД России назвали попытки США загнать Пакистан в угол контрпродуктивными 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Москва считает, что попытки США загнать Пакистан в угол контрпродуктивны, это мешает и урегулированию ситуации в Афганистане, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Мы считаем, что попытки изолировать, запугать, загнать в угол Пакистан контрпродуктивны, не только для американо-пакистанских отношений, но и для афганского урегулирования. Потому что у Пакистана очень много рычагов и ресурсов, которые могут быть задействованы, и он может разрушить любой хрупкий мир в Афганистане, если его к этому принудят", — заявил Кабулов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
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