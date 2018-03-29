В Греции зафиксировали резкий приток нелегальных мигрантов

Власти греческого острова Лесбос в восточной части Эгейского моря отрапортовали о резком увеличении количества прибывающих морским путем мигрантов. В ночь со вторника на среду на Лесбосе одномоментно высадилось почти 300 нелегалов.

Как стало известно, беженцы перебрались через поливы между островом и Турцией на восьми надувных лодках Миграционную проблему существенно обостряет и то обстоятельство, что имеющийся на Лесбосе лагерь для беженцев уже переполнен — на данный момент в нем находится 5300 человек. Днем ранее судно с 73 мигрантами было перехвачено у острова Лерос греческой службой береговой охраны. При этом управлявшие плавсредством граждане Украины Италии были арестованы за нелегальный трафик мигрантов.

Греции растут опасения, что власти Турции могут ослабить контроль за своим побережьем и это автоматически вызовет очередную волну миграции на греческие острова. В Афинах указывают, что зафиксированный на днях рост количества прибывающих в Грецию беженцев совпал по времени с проводившимся в соседней Болгарии саммитом «ЕС-Турция».

В ходе него, напомним, Евросоюз подтвердил свою готовность выполнять условия заключенной два года назад миграционной сделки с Анкарой и выделить Турции 3 миллиарда евро в качестве поддержки оказавшихся на ее территории беженцев.