В Греции зафиксировали резкий приток нелегальных мигрантов 

Власти греческого острова Лесбос в восточной части Эгейского моря отрапортовали о резком увеличении количества прибывающих морским путем мигрантов. В ночь со вторника на среду на Лесбосе одномоментно высадилось почти 300 нелегалов.
Как стало известно, беженцы перебрались через поливы между островом и Турцией на восьми надувных лодках Миграционную проблему существенно обостряет и то обстоятельство, что имеющийся на Лесбосе лагерь для беженцев уже переполнен — на данный момент в нем находится 5300 человек. Днем ранее судно с 73 мигрантами было перехвачено у острова Лерос греческой службой береговой охраны. При этом управлявшие плавсредством граждане Украины и Италии были арестованы за нелегальный трафик мигрантов.
В Греции растут опасения, что власти Турции могут ослабить контроль за своим побережьем и это автоматически вызовет очередную волну миграции на греческие острова. В Афинах указывают, что зафиксированный на днях рост количества прибывающих в Грецию беженцев совпал по времени с проводившимся в соседней Болгарии саммитом «ЕС-Турция».
В ходе него, напомним, Евросоюз подтвердил свою готовность выполнять условия заключенной два года назад миграционной сделки с Анкарой и выделить Турции 3 миллиарда евро в качестве поддержки оказавшихся на ее территории беженцев.
Ранее турецкие власти неоднократно сетовали на то, что обещанные им из Брюсселя финансовые средства предоставляются с задержками и не в полном объеме.