Армии будущего: страны с сильнейшими войсками

Москва, 29 марта — «Вести. Экономика». Наземные боевые действия претерпели существенные изменения с окончания Второй мировой войны. Подготовка к подобным действиям является важной частью построение сильной армии, однако важен и ряд других факторов, которые влияют на уровень национальной армии и ее подготовленности. Сейчас некоторые эксперты пытаются спрогнозировать, какими будут наземные войска в 2030 году, однако это не так-то просто сделать. Прежде всего, стоит учесть такие факторы, как доступ к национальным ресурсам, включающим инновационную технологическую базу, достаточно высокую поддержку со стороны политических властей, а также практику возможности в реальных условиях опробовать технологические инновации. На основе этих параметров эксперты составили прогноз того, армии каких стран будут самыми сильными в 2030 году. Индия

Индийская армия, по мнению экспертов, станет одной из самых сильных и элитных в мире. Эта армия имеет опыт ведения серьезных боевых действий как на своей территории, так и на территории Кашмира. Помимо этого, у армии Индии есть опыт ведение менее серьезных боевых действий в конфликтах, происходивших на территории самой страны. В то же самое время армия Индии остается хорошо подготовленной для высокоинтенсивной борьбы против Пакистана, в связи с этим армия проходит хорошую тренировку и подготовку в реальных условиях. Этот богатый опыт помог превратить армию в эффективный инструмент внутренней и внешней политики страны. Несмотря на то, что пока что армия Индии несколько отстает от основных конкурентов по некоторым параметрам, у страны есть все шансы на то, чтобы выбиться в число лидеров. Так, эксперты прогнозируют, что у армии в будущем будет высокий уровень доступа к высоким технологиям, что сделает ее еще более сильной. Франция

Из всех европейских стран именно Франция, по прогнозам экспертов, сохранит наиболее мощную, эффективную армию в будущем. Франция стремится сохранить свою роль ведущей державы во внешней политике, и поэтому ей необходима эффективная армия, которая могла бы помогать государству выполнять эту задачу. Такое положение сохранится и в будущем, так как Франция будет занимать лидирующую роль в военном аппарате и аппарате обеспечения безопасности ЕС. Военно-промышленный комплекс Франции также остается одним и самых энергично развивающихся в мире, причем он работает как для внутренних нужд, так и для экспорта. Кроме того, у французской армии есть опыт ведения боевых действий — Афганистан, государстве в Северной Африке, и так далее. Россия

За последние несколько десятилетий российская армия пережила трансформацию, и в настоящий момент она регулярно входит в число самых мощных армий в мире. Военно-промышленный комплекс также изменился, и теперь достаточно много инвестиций вкладываются именно в него. У российской армии высокий уровень подготовки, а также немаленький опыт ведения боевых действий на практике. Такая ситуация, по мнению экспертов, сохранится и в будущем, и к 2030 году российская армия, несмотря на ряд проблем, останется в числе самых мощных и эффективных в мире. Отмечается также и высокий уровень инноваций, которые используются в целях повышения эффективности армии России. США Еще в 1991 году американская армия считалась золотым стандартом того, какой должна быть современная армия. Однако с тех пор прошло достаточно много времени, и теперь армия сталкивается с рядом проблем. Несмотря на это, американская армия по-прежнему считается одной из самых сильных и эффективных в мире. Кроме того, у американской армии огромный опыт ведения боевых действий, прежде всего на Ближнем Востоке, где в последнее десятилетие не затихают вооруженные конфликты. Китай

Начиная с 1990-х годов армия Китая пережила ряд важных и долгоиграющих реформ. По мере того, как были введены реформы, армия стала напоминать коммерческую структуру с широким разнообразием небольших предприятий. По мере того, как развивалась экономика Китая, армия страны получила доступ к инновациям и новейшим технологиям. Сейчас Китай развивает не только наземные силы, но также вынужден отстаивать свое присутствие на море и в воздухе. А учитывая то, что в регионе в настоящий момент очень неспокойно, постоянно идут провокации в Южно-Китайском море, армия Китая находится на высоком уровне. Такая ситуация сохранится и в будущем, так как армия Китая также войдет в число самых мощных и эффективных армий в мире.