Счет за Африн предъявлен Путину

Для понимания того, что происходит в мире, необходимо более внимательно следить за скрытой стороной событий, разворачивающихся в Сирии , прямо у нас под носом.

Великобритания — США — НАТО и западный мир внезапно сформировали антипутинский фронт… С предположением о том, что Путин отравил бывшего российского агента в Великобритании, восстал едва ли не весь Запад… Обвинив диктатора Путина, он начал выгонять всех российских дипломатов подряд… Запад вновь схватился за лозунг времен холодной войны — «свободный мир»… И коршуном налетел на Путина и всех диктаторов…

Путин и Россия резко опровергли предположения о покушении на бывшего агента… Выдвинули тезис о том, что это провокация британской разведки… Но к ним никто не прислушался…

Причина этой «дикой атаки» Запада на Путина и выбора момента для нее — тот факт, что «Путин зажег зеленый свет операции в Африне»…

Поскольку Путин закрыл глаза на действия Турции в Африне, американо-израильский план о «Великом Курдистане, выходящем в Средиземное море» был нарушен… Теперь охваченные гневом США — Израиль — Запад нападают на Путина…

Сейчас союз США — Израиль — Запад желает заставить Путина отступить перед ходами, которые этот блок собирается сделать в Сирии… Потому что силой, определяющей результат взаимных ходов, которые будут предприниматься в Сирии и на Ближнем Востоке в дальнейшем, будет Путин, Россия…

В будущем в регионе планируется провести две крупные операции.

2. Военные действия, которые США — Израиль планируют осуществить при поддержке саудитов против Ирана … Важная их часть — вышвыривание иранских военных и поддерживаемых Ираном сил из Сирии…

У каждой из двух этих операций есть одно главное условие… Путин должен закрыть глаза и промолчать в ответ на то, что Турция будет делать в Манбидже, а Запад — против Ирана… Для этого сейчас Запад беспощадно набрасывается на Путина с целью нейтрализовать его в Сирии и лишить Иран его поддержки…

Суть этой большой игры — проект «Большой Ближний Восток»… А именно — создание в регионе Великого Курдистана, подчиненного Израилю… Обеспечение безопасности Израиля путем раздела всех других региональных государств на мелкие части…

Как только Турция в Африне нарушила эти планы и препятствовала выходу Великого Курдистана в Средиземное море, неоконы и еврейское лобби в США со всем своим гневом всеми силами набросились на Путина…

Что теперь будет делать Путин? Что сделает Турция?

Свой ответный ход против Запада Путин сделает в Манбидже посредством Турции? Он предпримет ход, в результате которого Турция отколется от Запада и Североатлантического альянса? Какую политику будет преследовать Путин против атаки США — Израиля — саудитов на Иран?..

Да, в нашем регионе полным ходом идет большая игра… Наступает исторический поворот… Турция правильно поняла эту игру и в правильное время совершила свой афринский ход…

Запад предъявил Путину счет за Африн…

И сейчас время самого разгара большой игры…