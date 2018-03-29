ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Краснодарском крае

ФСБ выяснила, что один из участников ячейки связался с находящимися в Сирии игиловцами. Это человек также планировал уехать в Сирию, чтобы вступить там в ИГ, и получил инструкции по переправке.

В квартире одного из участников группы нашли готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы, отмечается в сообщении ведомства.