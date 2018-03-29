Ещё
ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Краснодарском крае
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

ФСБ разоблачила ячейку ИГ в Краснодарском крае 

Вести.Ru 26 минут назад
Фото: Вести.Ru
В Краснодарском крае сотрудники СБ выявили и пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки, которая могла поддерживать связь с террористами из "Исламского государства" (запрещена в России).
ФСБ выяснила, что один из участников ячейки связался с находящимися в Сирии игиловцами. Это человек также планировал уехать в Сирию, чтобы вступить там в ИГ, и получил инструкции по переправке.
В квартире одного из участников группы нашли готовые к сбору компоненты самодельного взрывного устройства и поражающие элементы, отмечается в сообщении ведомства.
Вести.Ru: последние новости
Жители Гуты остались без крова, но все равно рады свободе Как дают имена: Минобороны завершает голосование по названиям нового супероружия Боевики обстреляли рынок в провинции Дамаск: 37 человек погибли, 35 ранены
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян предложили ввести новый вид наказания91
Британию встревожила российская «Мертвая рука»257
В последний раз17
Чиновников наказали за банкет в день траура86
«С чего это я должен их жалеть?»604
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
00:22
Детский сад и школу откроют на территории Новой Москвы
Новости Москвы
01:18
В метро Москвы засняли «богиню»
Общество
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение