Российских саперов вооружили противодроновыми ружьями

Как сообщает «Военное обозрение», на практических занятиях была смоделирована условная атака беспилотников на подразделение саперов.

К слову, ситуация взята из жизни. В Сирии боевики неоднократно сбрасывали на наших саперов взрывчатку с бытовых дронов.

В итоге группа прикрытия с помощью электромагнитных ружей прикрытия принудительно посадила один БЛА, а второй отправила на точку взлета для того, чтобы обнаружить оператора.

Это не первая демонстрация возможностей «Ступора». Ранее ружья уже проходили испытания в боевых условиях Сирии.

Справка «РГ»