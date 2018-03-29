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Российских саперов вооружили противодроновыми ружьями
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Российских саперов вооружили противодроновыми ружьями 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как сообщает «Военное обозрение», на практических занятиях была смоделирована условная атака беспилотников на подразделение саперов.
К слову, ситуация взята из жизни. В Сирии боевики неоднократно сбрасывали на наших саперов взрывчатку с бытовых дронов.
В итоге группа прикрытия с помощью электромагнитных ружей прикрытия принудительно посадила один БЛА, а второй отправила на точку взлета для того, чтобы обнаружить оператора.
Это не первая демонстрация возможностей «Ступора». Ранее ружья уже проходили испытания в боевых условиях Сирии.
Справка «РГ»
Первое российское антидроновое ружье «Ступор» было создано главным научно-исследовательским испытательным центром робототехники Минобороны РФ. Впервые был представлен на выставке «Армия-2017». Комплекс предназначен для уничтожения любых беспилотных летательных аппаратов, находящихся на расстоянии прямой видимости. При выстреле «Ступор» излучает мощный электромагнитный импульс, подавляющий каналы навигации и передачи, а также фото— и видеокамеры. Ружьё действует на дистанции в 2 километра и в 20-градусном секторе обзора.
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