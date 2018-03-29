Сирийские курды обвинили Эрдогана в геноциде

Совет национальной безопасности Турции заявил о необходимости незамедлительного вывода сирийских курдов, которых они считают террористами, из сирийского Манбиджа. В противном случае, Турция готова провести в этом регионе военную операцию.

Представитель сирийских курдов в России Джавад Мухаммад в эфире НСН обвинил турецкие власти и, в частности, президента Реджеп Тайип Эрдогана в геноциде (слушайте аудио).

«Курды — это коренное население Турции и этого района. Турки пришли туда примерно 650 лет назад. И сейчас Эрдоган в открытую занимается геноцидом курдов. Это просто настоящий фашизм, больше ничего нельзя сказать», — заявил Джавад Мухаммад.

Востоковед: Россия не поможет курдам в Африне

Напомним, Турция неоднократно обвиняла США в том, что они не сдержали обещаний о выводе сил самообороны сирийских курдов из Манбиджа после того, как курды освободили город от ИГ (запрещенной в РФ террористической группировки) в июне 2016 года.

Ранее в эфире НСН представитель сирийских курдов в России опроверг заявление Эрдогана о взятии сирийского Африна турецкими войсками.

20 января 2018 года Турция начала операцию под названием «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.