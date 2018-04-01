Папа римский пожелал мира Сирии, Украине и Корейскому полуострову 

По данным РИА Новости, он традиционно вышел на балкон собора святого Петра в Ватикане.
«Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чьё население истощено войной, которой не видно конца… К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперёд гармонию и примирение региона. Те, кто обладает прямой ответственностью, должны действовать мудро и рассудительно… Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы», — заявил понтифик.
Он также помолился за страны Ближнего Востока и Африки, в особенности за Южный Судан, народ Венесуэлы и за примирение на Святой земле.