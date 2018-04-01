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Папа римский пожелал мира Сирии, Украине и Корейскому полуострову
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Папа римский пожелал мира Сирии, Украине и Корейскому полуострову 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: kprf.ru
По данным РИА Новости, он традиционно вышел на балкон собора святого Петра в Ватикане.
«Сегодня мы просим плодов мира для всей земли, начиная с возлюбленной и страдающей Сирии, чьё население истощено войной, которой не видно конца… К плодам диалога мы взываем для Корейского полуострова, чтобы процесс переговоров продвигал вперёд гармонию и примирение региона. Те, кто обладает прямой ответственностью, должны действовать мудро и рассудительно… Плодов мира мы просим для Украины, чтобы шаги на пути к согласию становились крепче и упрощались гуманитарные инициативы», — заявил понтифик.
Он также помолился за страны Ближнего Востока и Африки, в особенности за Южный Судан, народ Венесуэлы и за примирение на Святой земле.
Говорит Москва: последние новости
За минувшие сутки в результате обстрелов боевиков в Дамаске погибли 27 гражданских 297 человек покинули город Хараста в Восточной Гуте Армия Сирии впервые за 7 лет разблокировала главную автомагистраль Дамаска
 Ещё 7 источников 
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