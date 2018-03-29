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А. Гутерриш призвал к совместному ответу на вызовы в сфере миротворчества
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А. Гутерриш призвал к совместному ответу на вызовы в сфере миротворчества 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 28 марта /Синьхуа/ — Миротворческие операции сталкиваются с серьезными угрозами, необходимо предпринять активные коллективные действия, чтобы миротворчество стало более эффективным и безопасным. Об этом в среду заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на высокоуровневой дискуссии по миротворчеству в Совете Безопасности /СБ/ ООН.
Он отметил, что миротворческие операции ООН становятся все более опасными и сложными. В прошлом году от враждебных действий погибли 59 миротворцев, что гораздо больше, чем 34 человека в 2016 году.
А. Гутерриш заявил, что необходимо предпринять мощные коллективные действия в сфере миротворчества, сосредоточиться следует главным образом на следующих направлениях: изменение позиционирования миротворческих операций, повышение действенности и безопасности миротворческих операций, усиление поддержки поисков политического решения, использование для операций хорошо подготовленных военных, оснащенных новейшим оружием и техникой.
Генсек ООН сообщил, что выдвигает инициативу «Действия для миротворчества» и призывает всех партнеров по сотрудничеству и заинтересованные стороны поддержать миротворческую деятельность ООН. —0—
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