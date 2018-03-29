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Иордания одобрила кандидатуру нового посла Израиля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Иордания одобрила кандидатуру нового посла Израиля 

ИА Синьхуа 1 час назад
Амман, 29 марта /Синьхуа/ — Министерство иностранных дел Иордании официально одобрило кандидатуру Амира Вайсброда на пост посла Израиля в королевстве. Об этом сообщило информагентство Петра со ссылкой на сотрудника МИД, пожелавшего остаться неизвестным.
Израиль предложил А. Вайсброда в качестве посла в марте нынешнего года. Отмечается, что этот дипломат ранее работал в посольстве в Иордании и глубоко разбирается в ситуации на Среднем Востоке.
Агентство Петра отмечает, что решение Аммана означает конец конфликта, возникшего после стрельбы в израильском посольстве в прошлом году. С возобновлением работы диппредставительства в Аммане иорданско-израильские отношения вернутся в нормальное русло.
В январе 2018 года официальный Амман объявил, что Израиль принес извинения за стрельбу в посольстве и согласился выплатить семьям погибших компенсацию и продолжать расследование.
Напомним, что 23 июля прошлого года в израильском посольстве в Аммане произошел инцидент со стрельбой, в результате два иорданца погибли, сотрудник диппредставительства был ранен. Израильская сторона отозвала на родину всех работников посольства. Иордания настояла на расследовании этого инцидента и отказалась разрешать возобновление работы диппредставительства до урегулирования ситуации. —0—
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