Иордания одобрила кандидатуру нового посла Израиля

Амман , 29 марта / Синьхуа / — Министерство иностранных дел Иордании официально одобрило кандидатуру Амира Вайсброда на пост посла Израиля в королевстве. Об этом сообщило информагентство Петра со ссылкой на сотрудника МИД, пожелавшего остаться неизвестным.

Израиль предложил А. Вайсброда в качестве посла в марте нынешнего года. Отмечается, что этот дипломат ранее работал в посольстве в Иордании и глубоко разбирается в ситуации на Среднем Востоке.

Агентство Петра отмечает, что решение Аммана означает конец конфликта, возникшего после стрельбы в израильском посольстве в прошлом году. С возобновлением работы диппредставительства в Аммане иорданско-израильские отношения вернутся в нормальное русло.

В январе 2018 года официальный Амман объявил, что Израиль принес извинения за стрельбу в посольстве и согласился выплатить семьям погибших компенсацию и продолжать расследование.

Напомним, что 23 июля прошлого года в израильском посольстве в Аммане произошел инцидент со стрельбой, в результате два иорданца погибли, сотрудник диппредставительства был ранен. Израильская сторона отозвала на родину всех работников посольства. Иордания настояла на расследовании этого инцидента и отказалась разрешать возобновление работы диппредставительства до урегулирования ситуации. —0—