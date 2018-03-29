Предотвращено 600 готовящихся террористических акций — директор исполкома РАТС ШОС

Ташкент, 29 марта / Синьхуа / — Нами предотвращено 600 готовящихся террористических акций, заявил на встрече с журналистами директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев

Йемене, По его словам, сегодня проблемы Ближнего Востока, отдельных стран Северной Африки остаются важными для всего мирового сообщества. Обострение ситуации в Сирии Ливии ведет к экспорту терроризма, поднимает волну миграционных процессов.

"Участники боевых действий, после бегства в свои страны создают «спящие» движения террористов. РАТС ШОС в противодействии подобным явлениям добилась успехов", — отметил он.