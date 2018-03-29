Ташкент, 29 марта /Синьхуа/ — Нами предотвращено 600 готовящихся террористических акций, заявил на встрече с журналистами директор исполкома РАТС ШОС Евгений Сысоев.
По его словам, сегодня проблемы Ближнего Востока, отдельных стран Северной Африки остаются важными для всего мирового сообщества. Обострение ситуации в Сирии, Йемене, Ливии ведет к экспорту терроризма, поднимает волну миграционных процессов.
"Участники боевых действий, после бегства в свои страны создают «спящие» движения террористов. РАТС ШОС в противодействии подобным явлениям добилась успехов", — отметил он.
По его мнению, нынешняя ташкентская конференция по Афганистану стала важным шагом на пути к укреплению стабильности в Центральной Азии. —0—