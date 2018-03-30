«Ядерная сделка» переживает последние дни

Москва, 30 марта — «Вести. Экономика». Ситуация с иранской ядерной сделкой выглядела очень хрупкой после выборов Дональда Трампа в ноябре 2016 г., однако до сих пор президент США убежден в необходимости отменить это соглашение. Такая позиция вряд ли продлится намного дольше, по мнению Eurasia Group, которая прогнозирует, что соглашение вряд ли «переживет первый президентский срок президента Дональда Трампа». Иранская ядерная сделка, JCPOA, была заключена в 2015 г. между Ираном, Китаем, США, Великобританией, Россией, Францией и Германией. Она была разработана для ограничения ядерной программы Тегерана в обмен на отмену экономических санкций. Однако Трамп неоднократно критиковал эту сделку, выступая против условий, которые позволили бы Ирану постепенно восстановить свою ядерную активность, и обвинял Иран в нарушении условий соглашения. В январе Трамп потребовал, чтобы Франция, Германия, Великобритания и Конгресс США приняли более жесткие меры против Ирана. Председатель Евразийской группы Клифф Купчан заявил в среду, что соглашение вряд ли «переживет первый президентский срок Трампа» и что вероятно «повторное введение санкций США» — санкций, которые мешают другим странам вести дела с Ираном.

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Он отметил, что Иран, страна, которая восстановила свою экономику благодаря ядерной сделке, скорее всего, отреагирует «риторической яростью» на такой сценарий и может создать конфликт на Ближнем Востоке. Он пояснил, что это может означать, что Иран использует более агрессивную политику в Сирии, Ливане, Ираке, Йемене или, что наиболее опасно, в Саудовской Аравии. Без взаимопонимания между Трампом и Ираном резко снижаются шансы на сохранение ядерной сделки с 55% до 35%, отметила Eurasia Group. Первая угроза ядерной сделке Ирана: назначение «ястреба» Ирана Джона Болтона в качестве советника по национальной безопасности и Майка Помпео в качестве госсекретаря США. Купчан заявил, что сочетание назначений Болтона и Помпео наряду с «недостаточным прогрессом европейских партий и Конгресса США по вопросу заключения ядерной сделки теперь делает маловероятной возможность того, что соглашение переживет первый президентский срок президента Дональда Трампа». И Болтон, и Помпео выразили решительное неодобрение Ирану, при этом первый предложил нанести упреждающие удары по Ирану, а последний назвал страну «полицейским государством». Помпео «также настроен резко против» JCPOA, добавил председатель группы Eurasia Group. Купчан отметил, что помимо назначений Болтона и Помпео «сделка может не состояться» из-за «недостаточного прогресса» между Великобританией, Германией, Францией и Конгресса США в плане корректировок того, что Трамп назвал «катастрофическими недостатками» в иранской сделке. Трамп хочет положить конец условиям в сделке, которые позволили бы Ирану проводить обогащение урана выше объема необходимого для коммерческого производства электроэнергии. Он также хочет запретить испытания баллистических ракет и неограниченный доступ для инспекторов атомной энергии на любой военный объект. Если Великобритания, Германия и Франция вместе с конгрессом не решат эти проблемы до 12 мая, Америка восстановит санкции, хотя этого не было в течение ряда лет. Купчан отметил, что в настоящее время отмечается совсем небольшой прогресс в этих западных странах, где, как он отметил, «руководство и многие члены не хотят, чтобы JCPOA была отменена, они также не хотят участвовать в попытках Трампа отменить соглашение, рискуя взять вину на себя». Председатель Eurasia Group дал иранской сделке 35%-й шанс на выживание. Трамп не хочет рисковать войной, подчеркнул Купчан, учитывая, что рынки рухнут, а риск терроризма повысится.