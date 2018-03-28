Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима

Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Женеве приняла резолюцию против позиции Соединённых Штатов по статусу Иерусалима . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Государственной думы Петра Толстого. «В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за их законные права, заявляется о неприятии решения администрации США », — говорится в сообщении.

Текст резолюции также призывает парламенты стран-участниц МПС способствовать тому, чтобы государство Палестина было восстановлено в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Данное решение Соединённых Штатов вызвало критику со стороны многих государств.