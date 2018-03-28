Ещё
Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по статусу Иерусалима 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Москва24
Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) в Женеве приняла резолюцию против позиции Соединённых Штатов по статусу Иерусалима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вице-спикера Государственной думы Петра Толстого. «В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за их законные права, заявляется о неприятии решения администрации США», — говорится в сообщении.
Текст резолюции также призывает парламенты стран-участниц МПС способствовать тому, чтобы государство Палестина было восстановлено в рамках границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил Государственному департаменту подготовить перенос посольства США из Тель-Авива.
Данное решение Соединённых Штатов вызвало критику со стороны многих государств.
Первый заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН прокомментировал решение американского лидера.
RT на русском: последние новости
Минобороны: около 6,4 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту 27 марта Генсек ООН решительно осудил ракетный обстрел Саудовской Аравии Поиск виноватых: как прошло заседание Собвеза ООН по Сирии
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин решил судьбу Тулеева339
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине499
Правительство назвало главный тормоз России146
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово304
Великобритания придумала наказание для России193
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
01:04
Сербия отказалась высылать российских дипломатов
В мире
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
04:50
Захарова: «Я плачу третий день»
Политика Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение