Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по Иерусалиму

"В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за их законные права, заявляется о неприятии решения администрации США ", — цитирует политика РИА Новости . Отмечается, что документ призывает парламенты стран-участниц МПС способствовать восстановлению границ Палестины в том виде, в котором они были очерчены в 1967 году, со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее сообщалось, что США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года‍. Штаты официально признали город столицей Израиля

Это заявление вызывало волну возмущения в Палестине. Город считается спорной территорией между двумя государствами.

Мировое сообщество, включая Кремль, также осудило решение Вашингтона. Многие политики и эксперты называли его дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.