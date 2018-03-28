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Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по Иерусалиму
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ассамблея МПС приняла резолюцию против позиции США по Иерусалиму 

Москва24 3 часа назад
Фото: Москва24
Ассамблея Межпарламентского союза в Женеве приняла резолюцию против позиции США по Иерусалиму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"В тексте резолюции выражается солидарность и поддержка народа Палестины в борьбе за их законные права, заявляется о неприятии решения администрации США", — цитирует политика РИА Новости. Отмечается, что документ призывает парламенты стран-участниц МПС способствовать восстановлению границ Палестины в том виде, в котором они были очерчены в 1967 году, со столицей в Восточном Иерусалиме.
Ранее сообщалось, что США перенесут посольство из Тель-Авива в Иерусалим до конца 2019 года‍. Штаты официально признали город столицей Израиля.
Это заявление вызывало волну возмущения в Палестине. Город считается спорной территорией между двумя государствами.
Мировое сообщество, включая Кремль, также осудило решение Вашингтона. Многие политики и эксперты называли его дестабилизирующим ситуацию на Ближнем Востоке.
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