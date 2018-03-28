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Жители сирийской Думы вышли на улицы, чтобы призвать боевиков к примирению
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Жители сирийской Думы вышли на улицы, чтобы призвать боевиков к примирению 

РИА Новости 41 минуту назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Мирные жители сирийского города Дума, последнего контролируемого боевиками города в Восточной Гуте в пригороде Дамаска, вышли на улицы и призвали группировку "Джейш аль-Ислам"* к примирению с властями Сирии, сообщает новостной портал Al-Masdar News со ссылкой на источник.
"Толпы мирных жителей вышли на улицы последнего контролируемого боевиками города в Восточной Гуте, призывая к примирению с сирийским правительством на фоне того, как еще одна группа боевиков в другом районе покидает свои укрепления, уходя на север страны", — говорится в сообщении.
Сообщается, что жители, включая женщин и раненых, требуют от «Джейш аль-Ислам»* принять условия договоренности о примирении или соглашения об эвакуации, «чтобы избавить жителей города от разрушительных последствий готовящейся наземной операции правительственных сил».
"Протестующие обвинили лидеров группировки, поддерживаемой Саудовской Аравией, в преследовании корыстных интересов и действиях, совершаемых под диктовку Эр-Рияда. Этим они ставят под удар жизни тысяч мирных жителей, находящихся в осажденном городе", — отмечается в сообщении.
Издание также подчеркивает, что боевикам было предоставлено время для принятия условий соглашения.
"В случае если они будут отвергнуты, на их позиции начнется наступление по всем фронтам. Крайним сроком является уход последней группы боевиков «Файлак аль-Рахман»* из Восточной Гуты", — сообщает Al-Masdar News.
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