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Лукашевич считает позитивным сигналом визит генсека ОБСЕ на конференцию в Москву
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Лукашевич считает позитивным сигналом визит генсека ОБСЕ на конференцию в Москву 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает очень позитивным сигналом намерение генсека организации Томаса Гремингера принять участие в Московской конференции по международной безопасности 4-5 апреля этого года.
"Я думаю, что это очень позитивный сигнал. Уже установилась практика приглашения генеральных секретарей, они откликаются на приглашения руководства Министерства обороны (РФ). Я очень рад, что господин Гремингер принял это приглашение и будет сочетать работу на конференции с двусторонними контактами на высоком уровне", — сказал Лукашевич в среду в эфире телеканала «Россия 24».
VII Московская конференция по международной безопасности пройдет 4-5 апреля. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин сообщил, что свое участие в ней подтвердили более 30 министров обороны иностранных государств. Как сообщается на сайте Минобороны, главными темами форума станут «итоги разгрома» ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство») в Сирии и «перспективы установления мира в регионе». Кроме того, планируется обсудить взаимодействие между оборонными ведомствами и феномен мягкой силы.
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