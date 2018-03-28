США передали Южной Корее первый истребитель пятого поколения F-35

ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости . Церемония презентации многофункционального истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35А для ВВС Южной Кореи прошла в среду на авиабазе Форт-Уорт в Техасе.

Ожидается, что после церемонии так называемой выкатки самолета в ближайшее время южнокорейские пилоты приступят к освоению новой для них техники на одной из американских военно-воздушных баз.

"F-35 — это наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые (с другими) принципиально новые технологии и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед", — заявила на церемонии заместитель министра обороны США Эллен Лорд.

"Сегодняшнее событие — это знаменательный рубеж в южнокорейской программе F-35 и в (развитии) альянса США и Южной Кореи. F-35 не только даст невероятные (боевые) возможности Южной Корее, но и укрепит наш союз и наши отношения в сфере обороны", — добавила Лорд.

По ее словам, совместные программы, подобные F-35, нацелены на решение «общих задач безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе».

В свою очередь заместитель министра обороны Южной Кореи Са Чу Сук так же отметил, что программа F-35 это «не просто закупка, а символическая демонстрация нерушимости союза США и Южной Кореи», а самолеты станут «критически важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи».

Ранее сообщалось, что в общей сложности Южная Корея может закупить 60 самолетов F-35А производства компании Lockheed Martin, из которых 40 самолетов будут поставлены южнокорейским ВВС к 2021 году. Продажа на общую сумму 10,8 миллиардов долларов была одобрена властями США еще в 2013 году.

Австралии, Нидерландов, Италии, Норвегии и Турция, Китай и Индия. В настоящее время такие машины уже находятся на вооружении Великобритании Израиля . Также самолеты планируют закупить Дания Япония . Собственные самолеты пятого поколения разрабатывают Россия

Формально Южная Корея укрепляет свои вооруженные силы, включая ВВС в связи с военной угрозой со стороны КНДР . Однако, по оценкам экспертов, Северная Корея не располагает ресурсами для воздушной атаки на своего южного соседа, а системы ПВО страны так же сильно устарели.