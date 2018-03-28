Россельхознадзор пропустил в РФ помидоры еще двух турецких предприятий

Ранее санитарным ведомством был разрешен ввоз помидоров в Россию с 12 турецких предприятий и таким образом отменено полное эмбарго на турецкие помидоры. Российские овощеводы затратили большие средства на создание в нашей стране «помидорной индустрии» — на смену турецкой продукции. И после отмены полного запрета на ввоз турецких помидоров отечественный рынок не должен был пострадать, для чего объемы турецкого помидорного импорта были снижены в разы.