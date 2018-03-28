Россельхознадзор пропустил в РФ помидоры еще двух турецких предприятий 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщила, что с 29 марта разрешает дополнительный ввоз на территорию России томатов с еще двух предприятий Турции — ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİC. A. Ş. и LİDER GIDA. Данные производители были проинспектированы российскими специалистами в минувшем декабре, говорится в сообщении ведомства.
Ранее санитарным ведомством был разрешен ввоз помидоров в Россию с 12 турецких предприятий и таким образом отменено полное эмбарго на турецкие помидоры. Российские овощеводы затратили большие средства на создание в нашей стране «помидорной индустрии» — на смену турецкой продукции. И после отмены полного запрета на ввоз турецких помидоров отечественный рынок не должен был пострадать, для чего объемы турецкого помидорного импорта были снижены в разы.
"В целом 50 тыс. тонн серьезного влияния на наш рынок не окажут, — заявил президент Национального союза производителей овощей Сергей Королев. Если мы открываемся поставкам качественной и безопасной продукции, то мы к такой конкуренции готовы. Но при одном условии: что этот объем не превратится в 150 тыс. или 250 тысяч тонн…"