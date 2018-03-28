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Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще с двух турецких предприятий
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Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще с двух турецких предприятий 

Rambler News Service 31 минуту назад
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что с 29 марта 2018 года в рамках очередного этапа под гарантии Министерства продовольствия и животноводства Турецкой Республики разрешает ввоз на территорию Российской Федерации томатов происхождением Турецкая Республика дополнительно двум турецким предприятиям, ранее проинспектированным Службой в декабре 2017 года», — говорится в сообщении ведомства.
Речь идет о предприятиях ÇAKIR ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM HİZMETLERİ İNŞAAT TARIM VE TİC. A. Ş. и LİDER GIDA. Ранее ведомством был разрешен ввоз помидоров в Россию с 12 турецких предприятий.
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