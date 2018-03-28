Россельхознадзор разрешил поставки помидоров еще с двух турецких предприятий 

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Россельхознадзор разрешил еще четырем турецким компаниям поставлять томаты в РФ

Во Франции неизвестный взял в заложники посетителей супермаркета

В летний период из Екатеринбурга в Турцию ежедневно будет выполняться по шесть рейсов