ЕС введет новые санкции против Ирана в апреле 

Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Послы стран Евросоюза обсудили возможность введения новых санкций в отношении Ирана после после предложения со стороны Великобритании, Франции и Германии, передает Reuters.
Страны ЕС могут принять решение о введении санкций на встрече министров иностранных дел в следующем месяце, сказали дипломаты. "Идея состоит в том, чтобы принять окончательное решение по иранским санкциям в Совете по иностранным делам в апреле", — сказал один дипломат, сославшись на следующее заседание министров иностранных дел Европейского союза, которое состоится в Люксембурге 16 апреля. Великобритания, Франция и Германия предложили ввести новые санкции ЕС против Ирана из-за программы Тегерана по созданию баллистических ракет и роли страны в войне в Сирии, согласно конфиденциальному документу, с которым ознакомились в Reuters, пытаясь убедить Вашингтон придерживаться положений ядерной сделки 2015 года (JCPOA). Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп в октябре объявил о пересмотре его администрацией прежней стратегии США в отношении Ирана, о санкциях в отношении Корпуса стражей Исламской революции и возможности отказа от ранее заключенного ядерного соглашения с Ираном. Трамп дал Конгрессу США 60 дней, чтобы проверить, следует ли пересмотреть экономические санкции против Ирана, снятые после заключения соглашения в обмен на сокращение программы. Запад опасался, что Иран разрабатывает ядерное оружие, хотя Тегеран не раз отрицал это.