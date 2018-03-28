ЕС введет новые санкции против Ирана в апреле

Франции и Москва , 28 марта — «Вести. Экономика». Послы стран Евросоюза обсудили возможность введения новых санкций в отношении Ирана после после предложения со стороны Великобритании Германии , передает Reuters

Страны ЕС могут принять решение о введении санкций на встрече министров иностранных дел в следующем месяце, сказали дипломаты.

"Идея состоит в том, чтобы принять окончательное решение по иранским санкциям в Совете по иностранным делам в апреле", — сказал один дипломат, сославшись на следующее заседание министров иностранных дел Европейского союза, которое состоится в Люксембурге 16 апреля.

Великобритания, Франция и Германия предложили ввести новые санкции ЕС против Ирана из-за программы Тегерана по созданию баллистических ракет и роли страны в войне в Сирии , согласно конфиденциальному документу, с которым ознакомились в Reuters, пытаясь убедить Вашингтон придерживаться положений ядерной сделки 2015 года (JCPOA).

Как писали «Вести. Экономика», президент США Дональд Трамп в октябре объявил о пересмотре его администрацией прежней стратегии США в отношении Ирана, о санкциях в отношении Корпуса стражей Исламской революции и возможности отказа от ранее заключенного ядерного соглашения с Ираном.