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СМИ: боевики группировки «Джейш аль-Ислам» направятся из Восточной Гуты на север Сирии
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СМИ: боевики группировки «Джейш аль-Ислам» направятся из Восточной Гуты на север Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 1 апреля. Сирийская армия достигла соглашения с исламистской группировкой "Джейш аль-Ислам" о выводе ее формирований из города Дума (12 км от Дамаска) в Восточной Гуте. Как сообщил в воскресенье телеканал Syria, в соответствии с условиями капитуляции боевики сдадут военнослужащим тяжелые и средние вооружения.
Часть экстремистов в главе с полевыми командирами переместится затем на автобусах в граничащий с Турцией город Джараблус на севере Сирии, другие — из числа тех, кто пожелает остаться в Думе, — смогут воспользоваться амнистией и пройти проверку в правоохранительных органах. «Джейш аль-Ислам» освободит всех находящихся у нее заложников из числа сирийских военнослужащих и мирных жителей, а также укажет места захоронения погибших солдат.
Ранее на основе договоренностей, достигнутых между российским Центром по примирению враждующих сторон и лидерами вооруженных группировок, пригороды Дамаска в Восточной Гуте покинули боевики «Фейлак ар-Рахман» и "Ахрар аш-Шам", которые переместились в провинцию Идлиб. Всего, как сообщили в воскресенье в Минобороны РФ, туда направилось свыше 41 тыс. боевиков и членов их семей.
Командование ВС республики заявило в субботу об освобождении в марте от бандформирований 33 населенных пунктов в регионе Восточная Гута под Дамаском и окружении города Дума, который остается в руках «Джейш аль-Ислам».
"Победа в Восточной Гуте позволит восстановить спокойствие на подступах к сирийской столице и обеспечить безопасное сообщение с северными, центральными и прибрежными районами страны, а также откроет проезд через пустыню к иракской границе на востоке Сирии", — подчеркивалось в заявлении.
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