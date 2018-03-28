Как далеко зашли переговоры между Россией и группировкой «Джейш аль-Ислам»?

Во вторник источник одна из сторон переговорного процесса сообщила «Ориент.нет», что российские оккупационные силы угрожают уничтожить город Думу , если группировка «Джейш аль-Ислам» не согласится с ее условиями в ходе продолжающихся переговоров между сторонами.

«Российские оккупационные силы угрожают уничтожить город в течение 48 часов», — рассказал анонимный источник. Он добавил, что крайний срок, установленный российской стороной, истекает в среду в 9 часов утра. Если группировка откажется покинуть город, режим прекращения огня продлится до 23 часов четверга, после чего город будет полностью уничтожен в качестве своего рода мести.

Со своей стороны представитель «Джейш аль-Ислам» Хамза Биркдар сообщил агентству «Рейтерс» (Reuters), что российская сторона не представила никакого решения по поводу предложений переговорного комитета. Ожидается, что встреча состоится в среду.

Биркдар объяснил, что режим Асада и его российский союзник пытаются навязать изменения в демографической структуре населения региона, вынуждая его жителей покинуть эту территорию. «Мы решили остаться, и это решение было принято не только на уровне „Джейш аль-Ислам“, но и на уровне всех институтов и революционных деятелей в Думе», — заявил представитель группировки.

В этом контексте следует отметить, что российское агентство «Спутник» (Sputnik) сообщает, что отряды режима готовятся в ближайшие часы войти в районы Арбин, Джобар, Замалка и Айн-Тарма, ожидая выезда последних автобусов, которые перевезут «средний сектор» в Идлиб. Тогда же начнутся переговоры с фракциями в Думе по поводу сдачи города без боя. Также со ссылкой на источники в Восточной Гуте сообщается, что отряды Асада начали сосредотачиваться в ключевых пунктах вокруг Думы в рамках подготовки к военной операции по установлению контроля над городом.

Агентство отметило, что переговорные комитеты не достигли мирного соглашения по вопросу Думы по причине «непримиримости» фракции «Джейш аль-Ислам», выдвинувшей условия, неприемлемые для переговорных сторон.

В то же время «Джейш аль-Ислам» опровергла заявления российского Генерального штаба о готовности группировки сдать тяжелое оружие и покинуть Восточную Гуту. В частности, представитель руководства группировки «Джейш аль-Ислам» Мухаммед Аллуш сообщил в интервью «Ориент.нет», что переговоры с российской стороной все еще ведутся, и главный вопрос заключается в том, смогут ли жители остаться в Думе, а фракция не заключать перемирие с режимом.

Аллуш отметил, что все слухи в средствах массовой информации о согласии «Джейш аль-Ислам» с условиями России или превращении организации в военную полицию являются недостоверными.

Он подчеркнул, что «Джейш аль-Ислам» не покинет Думу, и они будут продолжать борьбу, а жители города встанут на защиту своей территории.