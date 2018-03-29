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Богданов рассказал о переговорах с «Джейш аль-Ислам»* по Восточной Гуте
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Богданов рассказал о переговорах с «Джейш аль-Ислам»* по Восточной Гуте 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Переговоры о выходе группировки "Джейш аль-Ислам"* из Восточной Гуты идут, есть шанс на прогресс в этом вопросе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Рабочие контакты есть. И на нас выходят и письма пишут, по телефону говорят, встречаются", — сказал Богданов, отвечая на вопрос, идут ли сейчас переговоры о выходе боевиков «Джейш аль-Ислам»* из Восточной Гуты, в частности района Думы.
"Я думаю, (шанс на прогресс) есть, конечно", — добавил Богданов.
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