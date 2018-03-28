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Израильская авиакомпания подала в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией
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Израильская авиакомпания подала в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией 

РИА Новости 40 минут назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости. Израильский авиаперевозчик El Al обратился в суд с требованием запретить индийской компании Air India полеты в Тель-Авив над Саудовской Аравией, пока ему не дадут такое же право, сообщило деловое издание «Глобс».
Иск подан в верховный суд страны против правительства Израиля, его главы Биньямина Нетаньяху, управления гражданской авиации, министра транспорта Исраэля Каца и Air India.
"El Al просит суд обязать государство запретить Air India совершать рейсы в Израиль над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильская авиакомпания не получит такого же права", — говорится в публикации.
Свое требование истец аргументирует, в частности, тем, что в 1994 году, когда шла приватизация El Al, ей были обещаны «равные возможности с другими израильскими и иностранными компаниями на конкурентной основе».
На прошлой неделе Air India выполнила первый в истории прямой коммерческий рейс в Тель-Авив через воздушное пространство Саудовской Аравии. Она остается единственным перевозчиком, получившим разрешение Эр-Рияда на полеты в Израиль и обратно над территорией королевства.
Новый маршрут короче альтернативных, которыми вынужден пользоваться El Al, что позволяет сократить затраты и снизить цены на авиабилеты.
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