Израильская авиакомпания подала в суд из-за рейсов над Саудовской Аравией

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 мар — РИА Новости . Израильский авиаперевозчик El Al обратился в суд с требованием запретить индийской компании Air India полеты в Тель-Авив над Саудовской Аравией , пока ему не дадут такое же право, сообщило деловое издание «Глобс».

Иск подан в верховный суд страны против правительства Израиля , его главы Биньямина Нетаньяху , управления гражданской авиации, министра транспорта Исраэля Каца и Air India.

"El Al просит суд обязать государство запретить Air India совершать рейсы в Израиль над Саудовской Аравией до тех пор, пока израильская авиакомпания не получит такого же права", — говорится в публикации.

Свое требование истец аргументирует, в частности, тем, что в 1994 году, когда шла приватизация El Al, ей были обещаны «равные возможности с другими израильскими и иностранными компаниями на конкурентной основе».

На прошлой неделе Air India выполнила первый в истории прямой коммерческий рейс в Тель-Авив через воздушное пространство Саудовской Аравии. Она остается единственным перевозчиком, получившим разрешение Эр-Рияда на полеты в Израиль и обратно над территорией королевства.

Новый маршрут короче альтернативных, которыми вынужден пользоваться El Al, что позволяет сократить затраты и снизить цены на авиабилеты.