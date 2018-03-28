Военные РФ изъяли у боевиков 15 поясов смертников

Российские военные изъяли у сирийских боевиков 15 поясов смертников

У выходящих из Восточной Гуты боевиков правоохранители находят большое количество гранат и СВУ.

«Сегодня ночью при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников», — рассказали в Минобороны. Российский Центр по примирению сторон сообщил об обнаружении поясов смертников и гранат у выходящих из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте членов различных группировок.

Кроме того, сутки назад российская военная полиция и сирийские правоохранители изъяли восемь поясов смертников, а также 289 гранат.