Около 6,4 тысячи боевиков покинули Восточную Гуту

Минобороны: около 6,4 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту 27 марта

Министерстве обороны России заявили, что 27 марта порядка 6,4 тыс. боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором и покинули Восточную Гуту.

«По организованному гуманитарному коридору 27 марта было выведено 6 432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — указывается в заявлении. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.

Уточняется, что при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.

Ранее сообщалось, что почти 7 тыс. боевиков и членов их семей были выведены 26 марта по гуманитарному коридору из Восточной Гуты и переправлены в провинцию Идлиб.