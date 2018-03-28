Около 6,4 тысячи боевиков покинули Восточную Гуту

В Министерстве обороны России заявили, что 27 марта порядка 6,4 тыс. боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором и покинули Восточную Гуту.
Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.
«По организованному гуманитарному коридору 27 марта было выведено 6 432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — указывается в заявлении.
Уточняется, что при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.
Ранее сообщалось, что почти 7 тыс. боевиков и членов их семей были выведены 26 марта по гуманитарному коридору из Восточной Гуты и переправлены в провинцию Идлиб.