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Около 6,4 тысячи боевиков покинули Восточную Гуту
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минобороны: около 6,4 тысячи боевиков и членов их семей покинули Восточную Гуту 27 марта 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
В Министерстве обороны России заявили, что 27 марта порядка 6,4 тыс. боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором и покинули Восточную Гуту.
Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в RT.
«По организованному гуманитарному коридору 27 марта было выведено 6 432 боевиков и членов их семей, которые на 102 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — указывается в заявлении.
Уточняется, что при досмотре боевиков были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.
Ранее сообщалось, что почти 7 тыс. боевиков и членов их семей были выведены 26 марта по гуманитарному коридору из Восточной Гуты и переправлены в провинцию Идлиб.
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