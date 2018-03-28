Мендкович: ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться 

«Кризис в Афганистане зашел в тупик. Попытки решить проблему вооруженной оппозиции с помощью силы не удаются», — утверждает политолог.
Мендкович\: кризис в Афганистане зашел в тупик
Как отметил эксперт, за последний год оперативная ситуация в стране ухудшилась: "Талибан" расширил подконтрольную зону, силу стало набирать чуждое Афганистану ИГИЛ.
"Международная конференция является позитивным фактом для мирного процесса", — отметил он в интервью радио Sputnik.
Заявления Федерики Могерини, сделанные во время конференции, считает Мендкович, показывают понимание Евросоюзом невозможности решить проблему военным путем.