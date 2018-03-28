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Мендкович: ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться
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Мендкович: ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться 

Sputnik Таджикистан 2 часа назад
Фото: Sputnik Таджикистан
«Кризис в Афганистане зашел в тупик. Попытки решить проблему вооруженной оппозиции с помощью силы не удаются», — утверждает политолог.
Мендкович\: кризис в Афганистане зашел в тупик
Как отметил эксперт, за последний год оперативная ситуация в стране ухудшилась: "Талибан" расширил подконтрольную зону, силу стало набирать чуждое Афганистану ИГИЛ.
"Международная конференция является позитивным фактом для мирного процесса", — отметил он в интервью радио Sputnik.
Заявления Федерики Могерини, сделанные во время конференции, считает Мендкович, показывают понимание Евросоюзом невозможности решить проблему военным путем.
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