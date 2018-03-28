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В Восточной Гуте усилили полицейский патруль, сообщают СМИ
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В Восточной Гуте усилили полицейский патруль, сообщают СМИ 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В районах сирийской Восточной Гуты, освобождённых от террористов, усилен полицейский патруль — штаб-квартира районного управления находится в городе Нашабия, сообщает Федеральное агентство новостей.
На данный момент во всех регионах Восточной Гуты, над которыми взяли контроль правительственные силы, находятся полицейские подразделения, а штаб-квартира органов правопорядка дислоцирована в городе Нашабия.
Населённый пункт был зачищен от радикалов одним из первых в марте текущего года. На местах полицейские не только обеспечивают охрану правопорядка, но и организовывают пропускные пункты, чтобы упростить движение общественного транспорта в участке Баз-Хаммурия.
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