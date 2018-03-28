Украина грезит о ЗСТ с Израилем

«Я хочу огласить, что мы интенсивно проводили в 2017 году работу по завершению переговоров о ЗСТ с Израилем , с которым мы уже сегодня торгуем почти 800 миллионов долларов в год без соглашения. Сегодня такие переговоры закончились, сегодня будет совместное заявление правительств и министерств Израиля и Украины , что мы вышли на финализацию подписания соглашения о ЗСТ», — сказал он на заседании правительства.

По его словам, в ближайшее время будет проведена работа для подписания такого соглашения. Гройсман надеется, что выразив надежду, что для согласования этого вопроса в Украину с визитом прибудет премьер Израиля.

В декабре 2015 года президент Петр Порошенко по итогам переговоров с руководством Израиля заявил, что страны намерены в первой половине 2016 года подписать соглашение о ЗСТ, однако по истечению двух лет документ так и не удалось подписать.