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Министр обороны Ирана приедет в Москву
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Министр обороны Ирана примет участие в конференции по безопасности в Москве 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава минобороны Ирана Амир Хатами примет участие в международной конференции по безопасности в Москве, которая пройдет 4-5 апреля, сообщил сайт иранского министерства обороны.
"Министр обороны Исламской Республики Иран по официальному приглашению министра обороны Российской Федерации совершит поездку в Москву на следующей неделе", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе визита Хатами проведет переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу по двусторонним, региональным и международным вопросам.
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