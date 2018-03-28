Курдистан как утопия: планы США по перекрою Ближнего Востока руками курдов терпят фиаско

Ирака, Ирана и "Курды традиционно являются союзниками американцев на Ближнем Востоке, и в стратегических планах США по переформатированию региона есть сценарий по контролю сразу ряда государств с помощью нового лояльного Штатам государства — Курдистана. Оно должно состоять из территорий, отнятых у четырех стран: Сирии Турции . Де-факто иракский Курдистан уже существует — прошел референдум, эти территории не подчиняются Багдаду.

Турция знает об этом сценарии и стремится его предотвратить. Для Анкары курды — огромная проблема, их в Турции — 18% населения. И если дать слабину, они способны расшатать страну и даже раздробить ее — турецкие власти этого просто не допустят, подавив курдов физически в соседних регионах. В Сирии же курдский фактор используется американцами в полной мере и как дестабилизирующий, и как антиасадовский, и для контроля над нефтяными полями. В будущем Вашингтон попытается использовать курдов для доступа международных корпорация в регион", — отмечает аналитик.

Выжившие курдские беженцы, которые в настоящий момент живут в лагере в Газиантеп, боевики «Сил демократической Сирии» (SDF) и отрядов народной самообороны (YPG), дорвавшись до власти, начали планомерно вырезать тех, кто не согласен с их политикой. С тех пор, как Штаты открыто объявили о союзничестве с курдами в Сирии, методы последних все больше схожи с террористическими. От запугивания и пыток до демонстративных расправ над теми, кто высказывает альтернативное мнение.

В частности, Совет по правам человека ООН опубликовал доклад, где указывает преступления курдов в Сирии против мирного населения. Указывают, что они подвергают людей жестоким пыткам, одна которых «поднесение горячей зажигалки к интимным частям тела». Кроме того, очевидцы рассказали о многочисленных изнасилованиях женщин в занятых курдскими «Демократическими силами Сирии» городах и поселках. США предпочитают не слышать подобных заявлений даже на международных площадках.

Послушное орудие

"Штатам выгодно снабжать оружием, обучать и открыто поддерживать курдские формирования для атак на сирийскую армию. Курдам же пообещали то, чего они так давно добиваются — собственное независимое государство, ради этого они готовы на все. При этом президент Сирии Башар Асад неоднократно предлагал этим группировкам сесть за стол переговоров и искать мирный способ разрешения проблем. То же предлагала и Россия . Курды безоговорочно верят американским партнерам и на диалог не идут.

Потому мы видим насилие со стороны курдов в отношении мирного населения. С 2014-15 годов территория, контролируемая курдскими боевиками, существенно выросла — они присутствуют на землях, на которые в принципе не могут претендовать. Они ведут экспансию в интересах США, становясь дестабилизирующим фактором. Говоря проще — они лишь оружие в руках американцев.

При этом для всех, кто в истории выбирал Штаты своими партнерами, все заканчивалось не столь радужно, как они планировали. После того, как союзники выполнили поставленные задачи, Вашингтон поступает по своему усмотрению. О благодарности и «плате за лояльность», как правило, речи не шло. Вероятнее всего, та же судьба в конечном итоге постигнет и курдов", — считает политолог.

Цель и средства

Рубежами Сирии боевики курдских отрядов в акциях террора не ограничиваются. После того, как турецкая армия выбила их из города Африн , они начали «акцию мести» в Европе. С 11 марта 37 городов Германии , включая самые крупные, подверглись агрессии курдов, в ряде случаев полиция вынуждена была применять против демонстрантов спецсредства подавления агрессии толпы.

Позже коктейлями Молотова был атакован штаб Турецко-исламского религиозного союза DITIB. Кроме того, атакованы более 20 мечетей, счет сожженным автомобилям идет на десятки. Курды открыто призывают к насилию и обещают превратить европейские улицы в «камни и щепки». В целом они действуют по наиболее радикальному принципу, которого обычно придерживаются террористы: «Несогласным — смерть!».

"Единственный способ противостоять курдской агрессии сегодня — продолжать попытки наладить диалог во всех направлениях, объединять всех акторов в регионе. Мирный исход сирийского конфликта вполне возможен, если убрать дестабилизирующие факторы. Их два: различные джихадиские группировки, которые поддерживают американцы. Эти отряды меняют «вывески» с экстремистских на демократические или «умеренные».

Второй деструктивный фактор — наличие влияния американских разведок в Сирии. Если с мусульманскими радикалами удается успешно бороться, то «фактор США» преодолеть будет сложнее. Штатам нужно полное переформатирование региона для доступа к нефтегазовым ресурсам, потому они мешают мирным процессам. Однако переговоры с курдами вполне возможны — все народы хотят мира, войну разжигают лишь радикально настроенные лидеры.

И, конечно, говорить о независимом государстве Курдистан за счет раздробления Сирии невозможно. Однако допустить определенные признаки автономии курдских общин в составе единой Сирии вполне возможно — это общепринятая форма государственного образования. И договориться в данном случае можно. Если их уравнения по достижению мира исключить стремление американцев разрушить любой позитивный сценарий на Ближнем Востоке", — заключает Александр Асафов.