Из Восточной Гуты вывезли 128 тысяч человек

Из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз вывели более 128 тысяч человек

При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Восточную Гуту покинули более 128 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России. «Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства (есть в распоряжении RT). Отмечается, что по гуманитарному коридору в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума , с 28 февраля 2018 года из этого населённого пункта организован выход более 25,5 тыс. человек. 27 марта сообщалось, что за последние трое суток из сирийского Арбила в провинцию Идлиб вывезено свыше 13 тыс. боевиков.