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Из Восточной Гуты вывезли 128 тысяч человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из Восточной Гуты с начала действия гуманитарных пауз вывели более 128 тысяч человек 

RT на русском 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Восточную Гуту покинули более 128 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Всего с начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при содействии Центра организован выход более 128 тысяч человек», — говорится в сообщении ведомства (есть в распоряжении RT).
Отмечается, что по гуманитарному коридору в населённом пункте Мухайям Аль-Вафедин продолжается вывод мирного населения из города Дума, с 28 февраля 2018 года из этого населённого пункта организован выход более 25,5 тыс. человек.
27 марта сообщалось, что за последние трое суток из сирийского Арбила в провинцию Идлиб вывезено свыше 13 тыс. боевиков.
RT на русском: последние новости
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