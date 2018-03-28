Ещё
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: Lenta.ru
В сирийской Восточной Гуте, где с февраля ведутся военные действия, питьевую воду смогли получить только сторонники властей. Видеозапись опубликована на странице издания Middle East Eye в Facebook.
«Долгих лет жизни Башару Асаду» — такие слова должны произнести люди, чтобы получить бутылку с питьевой водой. На записи также видно, как представитель власти также спрашивает толпу: «Кто ваш президент?» Стоящий рядом мужчина в военной форме скандирует: «Мы отдадим жизнь за нашего президента Башара Асада».
В середине марта Асад посетил район Восточная Гута.
В этом же месяце сети появилось видео, снятое в городе Мадейра в Восточной Гуте, который правительственные войска отбили у джихадистов. На кадрах, в частности, можно увидеть военнослужащих элитного подразделения «Тигры» сирийской армии.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным964
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля64
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения135
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
02:30
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение