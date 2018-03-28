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Российские военные в Сирии построили мост через реку Евфрат
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские военные в Сирии построили мост через реку Евфрат 

ТВ Центр 53 минуты назад
Фото: ТВ Центр
Населенные пункты в этой части провинции Дейр эз-Зор освобождались последние несколько месяцев. И теперь сюда возвращаются жители, передает "ТВ Центр".
Шамса — ее имя с арабского переводится как «солнце» — показывает журналистам свой дом. В семье пятеро детей. Жили небогато, но в достатке, пока не пришли боевики. «Они выгнали нас из дома и сами жили здесь. А потом все разграбили. Не оставили ничего», — говорит женщина.
Только что Шамса получила гуманитарную помощь. Ее доставили в Эд-Табию представители российского Центра по примирению враждующих сторон. Люди теперь не боятся выходить из домов. Линия соприкосновения с боевиками уже в нескольких километрах, саперы провели гуманитарное разминирование. Из 10 тысяч жителей поселка за последние 20 дней сюда вернулись уже около двух тысяч.
В Ракке — массовые акции протеста. После того, как боевики запрещенного "Исламского государства" были изгнаны, под контроль эти территории взяли так называемые Силы демократической Сирии, пользующиеся поддержкой США. После чего остающихся в провинции жителей обложили поборами. А о возвращении беженцев не может быть и речи. Инфраструктура разрушена, земля усеяна взрывоопасными предметами. Только за последние полгода 130 человек погибли, около 700 получили ранения.
Реку Евфрат — одну из немногих водных артерий Сирии — жители пустынной провинции Дейр эз-Зор всегда считали благом. Но боевики, разрушив мосты, разорвали привычные связи между десятками населенных пунктов. Восстановить их удалось благодаря работе инженерный подразделений Вооруженных сил России.
С рассветом на берегу уже выстраивается очередь. После того, как была налажена переправа, люди, спустя длительное время, наконец, получили возможность перемещаться между населенными пунктами. И, главное, в селения начали поступать продовольствие и гуманитарные грузы.
Чистой питьевой водой теперь ежесуточно обеспечены не менее 40 тысяч человек.
Алексей Платонов, Александр Терентьев, «ТВ Центр», Сирия.
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