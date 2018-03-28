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В Сирии за сутки в свои дома вернулись 812 человек
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В Сирии за сутки в свои дома вернулись 812 человек 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
ХМЕЙМИМ (Сирия), 28 мар — РИА Новости. В Сирии за сутки в свои дома вернулись 812 человек, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 170 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) — 642 человека", — сказал он.
Российские военные продолжают оказывать мирным жителям помощь. Так, 27 марта в университете «Тишрин» населенного пункта Латакия прошла благотворительная акция, в ходе которой студентам выданы подарочные наборы и учебные пособия.
"Жителям населенного пункта Абу-Гатте провинции Алеппо и населенного пункта Хама выданы вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны. Жителям населенного пункта Маррат провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода", — сообщил Евтушенко.
Российские военные врачи за сутки помогли 83 сирийцам, в том числе 39 детям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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