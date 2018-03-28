Спасибо России, спасибо Путину: сирийцы благодарят за возвращение в родные дома

Мирная жизнь налаживается в провинции Дейр-эз-Зор в отличие от Ракки, разбомбленной западной коалицией.

Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков четыре года. Теперь мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.

«Боевики выгнали нас! А мы простые крестьяне, они украли у нас все: тракторы, технику, топливо, даже розетки вырвали с корнем! Вынесли даже стекла! Окна закрываем подушками», — рассказала жительница Эд Табии Шамса.

Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрат. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.

Жизнь в Дейр-эз-Зор сейчас налаживается с каждым днем, в отличие от сирийской Ракки. В Эд-Табию и другие населенные пункты российские военные доставляют продуктовые наборы.

«Спасибо России , спасибо Путину! Вы хорошо относитесь к нам! Да хранит вас Аллах!», — сказал житель Эд-Табии Адель.

В Эд-Табии развернуты мобильные станции очистки воды, способные обеспечить до 40 тысяч человек в сутки.