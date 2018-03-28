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Спасибо России, спасибо Путину: сирийцы благодарят за возвращение в родные дома
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Спасибо России, спасибо Путину: сирийцы благодарят за возвращение в родные дома 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Мирная жизнь налаживается в провинции Дейр-эз-Зор в отличие от Ракки, разбомбленной западной коалицией.
Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков четыре года. Теперь мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.
«Боевики выгнали нас! А мы простые крестьяне, они украли у нас все: тракторы, технику, топливо, даже розетки вырвали с корнем! Вынесли даже стекла! Окна закрываем подушками», — рассказала жительница Эд Табии Шамса.
Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрат. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.
Жизнь в Дейр-эз-Зор сейчас налаживается с каждым днем, в отличие от сирийской Ракки. В Эд-Табию и другие населенные пункты российские военные доставляют продуктовые наборы.
«Спасибо России, спасибо Путину! Вы хорошо относитесь к нам! Да хранит вас Аллах!», — сказал житель Эд-Табии Адель.
В Эд-Табии развернуты мобильные станции очистки воды, способные обеспечить до 40 тысяч человек в сутки.
Вместе с тем, ситуация в сирийской Ракки близка к гуманитарной катастрофе. Город практически разрушен под авиаударами США и коалиции. Представители, так называемых, демократических сил занимаются поборами для ведения войны. Стихийные митинги превратились в открытые столкновения. Воды в городе практически нет.
ТК «Звезда»: последние новости
Российские военные изъяли у сирийских боевиков 15 поясов смертников Пять мирных жителей погибли при обстреле боевиками района Маззе в провинции Дамаск Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков выступили на собрании Академии военных наук
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