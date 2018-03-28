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Российские военнослужащие помогли жителям Эд-Табии вернуться к мирной жизни
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские военнослужащие помогли жителям Эд-Табии вернуться к мирной жизни 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрата. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.
Эд-Табия в провинции Дейр-эз-Зор возвращается к мирной жизни. Поселение находилось под контролем боевиков. Спустя четыре года мирные жители, которые были вынуждены спасаться от террористов бегством, вновь обживают свои дома.
«Боевики выгнали нас. Мы — простые крестьяне. Они украли все — трактора, технику, топливо, даже розетки повырвали с корнем! Вынесли даже стекла! Окна закрываем подушками!», — рассказала жительница Эд-Табии.
Эд-Табия расположена на восточном берегу Евфрата. Вернуться люди смогли во многом благодаря российским военнослужащим, которые навели через реку паромную переправу.
Жизнь в Дейр-эз-Зоре сейчас налаживается с каждым днем, в отличие от Ракки. В Эд-Табии и другие населенные пункты российские военные доставляют продуктовые наборы. Развернуты мобильные станции очистки воды, способные обеспечить до 40 тысяч человек в сутки.
«Спасибо России, спасибо Путину! Вы относитесь хорошо к нам!», — подчеркнул житель Эд-Табии.
По последним данным, в Ракке местные жители подняли восстание против боевиков, поддерживаемых США. В демонстрациях, которые переросли в вооруженные восстания, участвовали жители сразу нескольких населенных пунктов. Причиной восстания стали поборы со стороны бойцов так называемых сирийских демократических сил, и катастрофическая гуманитарная ситуация. Деньги у мирных жителей вымогают, чтобы покрыть расходы на боевые действия. Люди доведены до отчаяния. Водопровод в городе разрушен, как и сотни домов от ударов авиации США и коалиции. Зафиксированы сотни случаев подрывов мирных жителей на минах и растяжках.
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