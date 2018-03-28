Ещё
Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Дейр эз-Зор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям провинции Дейр эз-Зор 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Продуктовые наборы получили 1800 человек, которые за последние 20 дней вернулись в н.п. Эд-Табия, расположенный на восточной берегу реки Ефрат.
Представители ЦПВС доставили очередную партию гуманитарной помощи жителям ряда населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор. В частности продуктовые наборы получили 1800 человек, которые за последние 20 дней вернулись в н.п. Эд-Табия, расположенный на восточной берегу реки Ефрат.
Этот н.п. четыре года находился под контролем боевиков и был освобожден четыре месяца назад. Возвращение людей в свои дома стало возможно в том числе благодаря тому, что военнослужащие инженерных войск ВС РФ организовали паромную переправу через Ефрат, обеспечив тем самым связи между населенными пунктами, которые были разорваны после того, как боевики разрушили мосты.
Также российские военные принимают участие в обеспечении центра провинции г. Дейр эз-Зор и других населенных пунктов питьевой водой. Для этого развернуты мобильные станции очистки воды обеспечить до 40 тыс. человек в сутки.
ТК «Звезда»: последние новости
Боевики нанесли ракетный удар по мирным жителям на рынке в провинции Дамаск Российские военные приняли участие в учениях на 112 полигонах и 73 аэродромах Российские врачи за сутки оказали помощь 83 сирийцам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным494
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля171
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации80
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»44
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение