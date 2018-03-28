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Срочно: США и РК договорились о пересмотре соглашения о свободной торговле
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Срочно: США и РК договорились о пересмотре соглашения о свободной торговле 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 27 марта /Синьхуа/ — США и Республика Корея достигли
принципиальной договоренности о пересмотре соглашения о свободной
торговле. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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