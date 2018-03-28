Махмуд Аббас раскритиковал США и Израиль за препятствование мирному процессу между Палестиной и Израилем

Во вторник в своей резиденции он провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насером Буритой. В коммюнике по итогам переговоров он указал, что несправедливая позиция США по статусу Иерусалима и вторжение Израиля в Палестину затруднили мирный процесс между Палестиной и Израилем, который не может продвинуться ни на шаг.

М. Аббас призвал созвать международную конференцию, создать международный механизм урегулирования противоречий между Палестиной и Израилем, помочь палестинцам создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.

М. Аббас также подчеркнул важность поддержания арабскими странами палестинского народа, призвал арабский мир согласовать позицию по палестинской проблеме, в особенности, по проблеме статуса Иерусалима.