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Махмуд Аббас раскритиковал США и Израиль за препятствование мирному процессу между Палестиной и Израилем
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Махмуд Аббас раскритиковал США и Израиль за препятствование мирному процессу между Палестиной и Израилем 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рамаллах, 28 марта /Синьхуа/ — Из-за американского и израильского препятствования мирный процесс между Палестиной и Израилем оказался в тупике. Об этом заявил во вторник президент Палестины Махмуд Аббас.
Во вторник в своей резиденции он провел встречу с министром иностранных дел и международного сотрудничества Марокко Насером Буритой. В коммюнике по итогам переговоров он указал, что несправедливая позиция США по статусу Иерусалима и вторжение Израиля в Палестину затруднили мирный процесс между Палестиной и Израилем, который не может продвинуться ни на шаг.
М. Аббас призвал созвать международную конференцию, создать международный механизм урегулирования противоречий между Палестиной и Израилем, помочь палестинцам создать палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме в границах 1967 года.
М. Аббас также подчеркнул важность поддержания арабскими странами палестинского народа, призвал арабский мир согласовать позицию по палестинской проблеме, в особенности, по проблеме статуса Иерусалима.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, что вызвало недовольство Палестины и привело к серьезному ухудшению палестино-американских отношений. —0—
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