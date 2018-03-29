Жители разрушенных сирийских Алеппо и Дейр-эз-Зора возвращаются обратно в свои провинции 

В разрушенных сирийских провинциях налаживается мирная жизнь.
Жители населенных пунктов Абу-Гатте и Хама сирийской провинции Алеппо получили личные вещи, одеяла, комплекты постельного белья и свежий хлеб общим весом две тонны.
Жители населенного пункта Маррат в провинции Дейр-эз-Зор также получили помощь в виде питьевой воды.
Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.
Процесс налаживания мирной жизни и мероприятия по восстановлению разрушенной инфраструктуры способствуют возвращению жителей в свои дома. Так, за прошедшие сутки в места прежнего проживания в провинции Хомс вернулись 170 человек, на восточный берег реки Евфрат в провинцию Дейр-эз-Зор — 642 человека.
Между тем, сирийцы, которые с помощью российских военных теперь постепенно вновь обживают свои дома, благодарят Россию за свое возвращение.