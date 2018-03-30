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Центр по примирению продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии
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Центр по примирению продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает работу по стабилизации обстановки в стране, сообщил журналистам начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Работа по стабилизации обстановки и возвращению мирных жителей в свои дома проводится российским Центром по примирению враждующих сторон и в других районах Сирии. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 3870 человек", — заявил он.
Рудской отметил, что под контролем комитета управления восточными территориями и при содействии Центра идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр-эз-Зор. С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 31171 мирный житель.
"Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки на всей территории Сирии. В настоящее время к процессу примирения присоединились 2 484 населенных пункта. С лидерами вооруженных формирований подписано и направлено в российский Центр по примирению 234 заявочных листа о прекращении боевых действий", — заключил он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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