Центр по примирению продолжает работу по стабилизации обстановки в Сирии

"Работа по стабилизации обстановки и возвращению мирных жителей в свои дома проводится российским Центром по примирению враждующих сторон и в других районах Сирии. Из зоны деэскалации «Идлиб» через гуманитарный коридор в районе населенных пунктов Абу-Духур и Телль-Султан в провинцию Алеппо вернулось 3870 человек", — заявил он.

Рудской отметил, что под контролем комитета управления восточными территориями и при содействии Центра идет восстановление объектов жизнеобеспечения в провинции Дейр-эз-Зор . С начала декабря прошлого года на восточном берегу реки Евфрат в свои дома вернулись 31171 мирный житель.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной обстановки на всей территории Сирии. В настоящее время к процессу примирения присоединились 2 484 населенных пункта. С лидерами вооруженных формирований подписано и направлено в российский Центр по примирению 234 заявочных листа о прекращении боевых действий", — заключил он.

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