Ещё
Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Военные РФ обеспечили безопасное прохождение конвоя в Сирии с продуктами и медикаментами 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские военные обеспечили безопасное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа с продуктами и медикаментами. Об этом сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Центр по примирению обеспечил безопасное и беспрепятственное прохождение совместного трансграничного гуманитарного конвоя ООН, Международного Комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца в населенный пункт Эт-Тайиба провинции Дераа. Жителям переданы продукты питания, хозяйственные принадлежности и медикаменты. Общий вес гуманитарного груза составил 123 тонны", — сказал Евтушенко.
Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 83 сирийцам, в том числе 39 детям.
ТАСС: последние новости
Евросоюз готов исключить из санкционного списка талибов, поддержавших мирный процесс Берлин считает, что для мира в Афганистане нужен диалог с талибами СМИ: столкновения между жителями и поддерживаемыми США отрядами произошли в Ракке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова рассказала о провале Мэй297
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля65
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным241
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово410
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение