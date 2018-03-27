Ещё
Черногория и Турция сыграли в результативную ничью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Черногория и Турция сыграли в результативную ничью 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В товарищеском матче сборные Черногории и Турции сыграли в результативную ничью.
Черногория — Турция — 2:2  Голы: Ундер, 11 — 0:1, Йокулсу, 23 — 0:2, Иванич, 45 — 1:2, Мугоса, 87 — 2:2.
Черногория: Петкович, Марусич (Стойкович, 79), Шимич, Савич (Больевич, 89), Томасевич, Щекич, Вукчевич, Янкович (Климента, 90+2), Иванич (Мугоса, 67), Вешович, Бечирай (Йовович, 79).
Турция: Бабаджан, Айхан, Топал, Союнку, Калдырым (Байрам, 76), Текдемир, Йокушлу (Кахведжи, 46), Ундер (Малли, 78), Языджы (Акбада, 70), Чалханоглу (Гюрлер, 69), Тосун (Унал, 76).
Soccer News: последние новости
Сборная России почтила память жертв трагедии в Кемерове Еще одна страна рассматривает вариант бойкота ЧМ-2018 Сборная России сыграет с Францией в красной форме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля69
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным244
Захарова рассказала о провале Мэй302
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово413
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение