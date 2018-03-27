На ЯМЭФ будут подписаны инвестиционные соглашения между Россией и Сирией

Об этом говорится в пресс-релизе организаторов форума. Сирией. Планируется, что среди соглашений будет подписан документ о подготовке прямого судоходного сообщения между Республикой Крым "Для закрепления этого сотрудничества и укрепления дружбы между нашими народами в преддверии Ялтинского форума в Молодежный день, который совпал с днем независимости Сирии, мы откроем две оливковые Аллеи дружбы в Ялте и Латакии. Мэры двух городов также подпишут соглашения о побратимстве, а в Латакии пройдет торжественное открытие монумента, посвящённого российско-сирийской дружбе", — пояснил сопредседатель оргкомитета ЯМЭФ Андрей Назаров Сообщается, что на конференцию в Крым 21 апреля сирийская делегация приедет в составе 100 человек.