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Минобороны РФ: 27 мирных жителей погибли в Дамаске из-за обстрела боевиков
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Минобороны РФ: 27 мирных жителей погибли в Дамаске из-за обстрела боевиков 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. 27 мирных жителей погибли и 58 ранены в сирийской столице в результате минометного обстрела боевиков. Об этом сообщил во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", — сообщил генерал.
Евтушенко также отметил, что ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа.
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