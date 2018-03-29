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Минобороны показало пояс смертника и гранаты, изъятые у сирийских боевиков
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Минобороны показало пояс смертника и гранаты, изъятые у сирийских боевиков 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Российский Центр по примирению враждующих сторон на территории САР предоставил фото с пунктов пропуска в пригороде Дамаска.
Количество боевиков, пожелавших прекратить сопротивление и покинуть район Восточной Гуты не снижается, сообщили в Минобороны РФ.
«По организованному гуманитарному коридору 28 марта было выведено 5290 боевиков и членов их семей, которые на 89 автобусах перевезены в провинцию Идлиб», — уточнили в ведомстве.
Как сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон, 28 марта при досмотре боевиков на пункте пропуска были обнаружены и изъяты 15 поясов смертников.
«Сутками ранее российская военная полиция и сирийская полиция изъяли у выходящих боевиков восемь поясов смертников и 289 гранат», — добавили в Центре.
С начала проведения акции из населенного пункта Арбил в Восточной Гуте в провинцию Идлиб вывезено 24 912 человек.
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